Понад 35 тисяч російських книг з фондів волинської наукової бібліотеки здали на макулатуру





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За словами виконувачки обов’язків керівниці книгозбірні Наталії Граніч, за здану на макулатуру російську літературу отримали майже 24 тисячі гривень. За ці гроші купили 83 примірники української літератури.



Фонди бібліотеки, станом на сьогодні, нараховують майже 800 тисяч примірників. За два роки, від початку повномасштабного вторгнення, тут списали 60 тисяч примірників російської літератури, що становить вісім відсотків від загального фонду бібліотеки, розповіла виконувачка обов’язків директорки книгозбірні Наталія Граніч.



У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки ще зберігається до 35% російськомовної літератури. Бібліотекарка Світлана Сидорук каже, що в книгозбірні є спеціальне приміщення, де зберігається списана російська література.



"Наразі тут до двох тонн книг. Вона вже всі процеси списання, акти бухгалтерські пройшла, ми викличемо пункт, який приймає цю літературу і здамо", — каже Світлана Сидорук.



Працівники книгозбірні не можуть списати усю російську літературу, каже Світлана Сидорук. Читач до відділу зберігання основного фонду доступу не має, а російську літературу видають користувачам лише за потреби. Наприклад, книги "Філософські наслєдіє Росії" є не в одному примірнику, її будуть списувати, але, один-два примірники залишать для науковців, пояснює бібліотекарка.



Лучанин Володимир Кузьмук прийшов обрати книги для сина. Каже: син читає українською, якщо є можливість в держави перекласти, то обов’язково треба перекладати на українську мову, відходити від російської.



Завідувачка міського відділу абонемента Оксана Ковальчук каже, що російська агресія зробила свою справу та відбила бажання до читання російською мовою. З її слів, щомісяця відділ міського абонемента відвідує до сотні людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 35 тисяч примірників російськомовної літератури здали цього року на макулатуру працівники Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.Про це пише Суспільне За словами виконувачки обов’язків керівниці книгозбірні Наталії Граніч, за здану на макулатуру російську літературу отримали майже 24 тисячі гривень. За ці гроші купили 83 примірники української літератури.Фонди бібліотеки, станом на сьогодні, нараховують майже 800 тисяч примірників. За два роки, від початку повномасштабного вторгнення, тут списали 60 тисяч примірників російської літератури, що становить вісім відсотків від загального фонду бібліотеки, розповіла виконувачка обов’язків директорки книгозбірніУ Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки ще зберігається до 35% російськомовної літератури. Бібліотекаркакаже, що в книгозбірні є спеціальне приміщення, де зберігається списана російська література."Наразі тут до двох тонн книг. Вона вже всі процеси списання, акти бухгалтерські пройшла, ми викличемо пункт, який приймає цю літературу і здамо", — каже Світлана Сидорук.Працівники книгозбірні не можуть списати усю російську літературу, каже Світлана Сидорук. Читач до відділу зберігання основного фонду доступу не має, а російську літературу видають користувачам лише за потреби. Наприклад, книги "Філософські наслєдіє Росії" є не в одному примірнику, її будуть списувати, але, один-два примірники залишать для науковців, пояснює бібліотекарка.Лучанинприйшов обрати книги для сина. Каже: син читає українською, якщо є можливість в держави перекласти, то обов’язково треба перекладати на українську мову, відходити від російської.Завідувачка міського відділу абонементакаже, що російська агресія зробила свою справу та відбила бажання до читання російською мовою. З її слів, щомісяця відділ міського абонемента відвідує до сотні людей.

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