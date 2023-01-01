Збитки у понад 475 мільйонів: на Волинській митниці викрили злочинну організацію, 10 підозрюваних





Про це



Як встановило слідство, за період вчинення злочину його учасники під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».



Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці зокрема забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.



Про підозру повідомили десятьом особам, дії яких кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.



Йдеться про:



п’ятьох службових осіб Волинської митниці;



п’ятьох фізичних осіб;



Організатора злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.





На гадаємо, що



Радник митної справи ІІ рангу Андрій Чаборай призначений на посаду 23 жовтня 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили та припинили діяльність злочинної організації, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемами так званого «чорного» та «сірого» імпорту в зоні діяльності Волинської митниці, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.Як встановило слідство, за період вчинення злочину його учасники під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці зокрема забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.Про підозру повідомили десятьом особам, дії яких кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.п’ятьох службових осіб Волинської митниці;п’ятьох фізичних осіб;Організатора злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, НАБУ і САП встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.На гадаємо, що на Волинській митниці - новий керівник . До виконання обов’язків приступив Андрій Чаборай.Радник митної справи ІІ рангу Андрій Чаборай призначений на посаду 23 жовтня 2023 року.

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