Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник
Сьогодні, 16:00
До виконання обов’язків начальника Волинської митниці приступив Андрій Чаборай.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Радник митної справи ІІ рангу Андрій Чаборай призначений на посаду за наказом Держмитслужби №900-ос від 23 жовтня 2023 року. Уродженець міста Вараша має три повних вищих освіти: економіст, юрист, публічне управління та адміністрування, першу з яких здобув у 2003 році.
В митних органах працює з січня 2014 року, у тому числі – на напрямках боротьби з контрабандою, протидії митним правопорушенням, аналізу ризиків. З листопада 2015 по березень 2018 керував Рівненською митницею ДФС. У перерві в державній службі з 2019 по 2023 роки працював у бізнесі. З 1 травня 2023 року до цього часу – начальник митного поста «Краковець» Львівської митниці.
Нагадаємо, на Волинській митниці зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.
Радник митної справи ІІ рангу Андрій Чаборай призначений на посаду за наказом Держмитслужби №900-ос від 23 жовтня 2023 року. Уродженець міста Вараша має три повних вищих освіти: економіст, юрист, публічне управління та адміністрування, першу з яких здобув у 2003 році.
В митних органах працює з січня 2014 року, у тому числі – на напрямках боротьби з контрабандою, протидії митним правопорушенням, аналізу ризиків. З листопада 2015 по березень 2018 керував Рівненською митницею ДФС. У перерві в державній службі з 2019 по 2023 роки працював у бізнесі. З 1 травня 2023 року до цього часу – начальник митного поста «Краковець» Львівської митниці.
Нагадаємо, на Волинській митниці зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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