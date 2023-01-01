Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник

Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник
До виконання обов’язків начальника Волинської митниці приступив Андрій Чаборай.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська митниця.

Радник митної справи ІІ рангу Андрій Чаборай призначений на посаду за наказом Держмитслужби №900-ос від 23 жовтня 2023 року. Уродженець міста Вараша має три повних вищих освіти: економіст, юрист, публічне управління та адміністрування, першу з яких здобув у 2003 році.
Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник

В митних органах працює з січня 2014 року, у тому числі – на напрямках боротьби з контрабандою, протидії митним правопорушенням, аналізу ризиків. З листопада 2015 по березень 2018 керував Рівненською митницею ДФС. У перерві в державній службі з 2019 по 2023 роки працював у бізнесі. З 1 травня 2023 року до цього часу – начальник митного поста «Краковець» Львівської митниці.

Нагадаємо, на Волинській митниці зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

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Теги: митниця, Волинь
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