Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України

Моше Реувен Асман.



Про це повідомили на сторінці Волинської бригади тероборони у фейсбуці.



Техніку було вручено капелану 100-ої бригади Володомиру Трушу його колегою – капеланом Давидом Мільманом.



На сході України дронами користуватимуться фахівці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100».





Нагадаємо, нещодавно волинським добровольцям на фронті передали дрони і квадроцикли.

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