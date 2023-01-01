Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України

Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
Два дрони-бомбери для ще ефективнішої боротьби з ворогом передав бійцям 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ головний рабин України Моше Реувен Асман.

Про це повідомили на сторінці Волинської бригади тероборони у фейсбуці.

Техніку було вручено капелану 100-ої бригади Володомиру Трушу його колегою – капеланом Давидом Мільманом.

На сході України дронами користуватимуться фахівці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100».
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України


Нагадаємо, нещодавно волинським добровольцям на фронті передали дрони і квадроцикли.

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Теги: дрони, війна
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