Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
Сьогодні, 15:58
Два дрони-бомбери для ще ефективнішої боротьби з ворогом передав бійцям 100-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ головний рабин України Моше Реувен Асман.
Про це повідомили на сторінці Волинської бригади тероборони у фейсбуці.
Техніку було вручено капелану 100-ої бригади Володомиру Трушу його колегою – капеланом Давидом Мільманом.
На сході України дронами користуватимуться фахівці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100».
Нагадаємо, нещодавно волинським добровольцям на фронті передали дрони і квадроцикли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинської бригади тероборони у фейсбуці.
Техніку було вручено капелану 100-ої бригади Володомиру Трушу його колегою – капеланом Давидом Мільманом.
На сході України дронами користуватимуться фахівці підрозділу ударних безпілотників «VORON 100».
Нагадаємо, нещодавно волинським добровольцям на фронті передали дрони і квадроцикли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Знову трагічна звістка на Волині: поліг Володимир Ващенко
Сьогодні, 16:15
Офіційно: на Волинській митниці – новий керівник
Сьогодні, 16:00
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
Сьогодні, 15:58