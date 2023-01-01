Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



«У зв’язку з виходом активного циклону з Балкан 28 жовтня очікується погіршення погодних умов: вночі та вранці значний дощ, гроза, пориви північно-західного вітру 25-28 м/с, в денні години послаблення дощу і вітру. Незначне зниження температури на 3-5°. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - застерігають синоптики.



Нагадаємо, протягом 24-29 жовтня погода в Україні ще більш нагадуватиме осінню. До країни надійдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр гідрометеорології опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.«У зв’язку з виходом активного циклону з Балкан 28 жовтня очікується погіршення погодних умов: вночі та вранці значний дощ, гроза, пориви північно-західного вітру 25-28 м/с, в денні години послаблення дощу і вітру. Незначне зниження температури на 3-5°. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - застерігають синоптики.Нагадаємо, протягом 24-29 жовтня погода в Україні ще більш. До країни надійдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

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