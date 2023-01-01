Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності

Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності
Волинський обласний центр гідрометеорології опублікував попередження про стихійні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

«У зв’язку з виходом активного циклону з Балкан 28 жовтня очікується погіршення погодних умов: вночі та вранці значний дощ, гроза, пориви північно-західного вітру 25-28 м/с, в денні години послаблення дощу і вітру. Незначне зниження температури на 3-5°. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий», - застерігають синоптики.

Нагадаємо, протягом 24-29 жовтня погода в Україні ще більш нагадуватиме осінню. До країни надійдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дрони-бомбери для 100-ої бригади ТрО передав головний рабин України
Сьогодні, 15:58
Зрадник «Льончік» потрапив у полон під Бахмутом і отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 15:40
Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності
Сьогодні, 15:22
Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки
Сьогодні, 14:59
Від важкого поранення у лікарні помер ковельчанин Ярослав Богдан
Сьогодні, 14:57
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
26 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня
25 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 жовтня
24 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
Сьогодні, 23:09
 0
Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
Сьогодні, 21:45
 0
У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8