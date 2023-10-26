Від важкого поранення у лікарні помер ковельчанин Ярослав Богдан

Від важкого поранення у лікарні помер ковельчанин Ярослав Богдан
У лікарні Львова внаслідок важкого поранення на фронті помер ковельчанин Богдан Ярослав Євгенійович (04.10.1973р. – 26.10.2023р.).

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

«Ярослав Євгенійович – батько «азовця» Андрія Богдана, якого ми чекаємо з російського полону, та Анатолія Богдана, який зараз боронить Україну на фронті. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Богдан вирішив, що має долучитися до оборони країни, як і обидва його сини. Повага воїнові за захист держави і за те, що виховав достойних синів», - йдеться у повідомленні міського голови.

Завтра, 28 жовтня, віжбудеться прощатися із Ярославом Богданом у Ковелі.

Чин похорону відбуватиметься так:

▪️14:30 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪️хресна хода до центру міста після завершення служби у соборі;
▪️орієнтовно о 15:30 – громадянська панахида на Площі Героїв Майдану (біля міської ради);
▪️коротка літія біля дому воїна на вулиці Героїв України, 4 після завершення громадянської панахиди.

Поховають Ярослава Богдана на Алеї Героїв міського кладовища.

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