«Ну то й що, що в неї загинув», - священник МП на Волині про матір Героя

«Ну то й що, що в неї загинув», - священник МП на Волині про матір Героя
У Ковельському районі на Волині священник Української православної церкви Московського патріархату образив матір полеглого воїна.

Тепер жінка вимагає вигнати його не тільки з церкви, а й із села, інформує ВСН.

Про таке гнівне рішення Тетяна Рудін, матір загиблого на війні Героя, повідомила журналістам 12 каналу після того, як подивилася сюжет.




Нещодавно журналісти розповідали про ситуацію у селі Волошки, що Ковельському районі. Тетяна Рудін в пам’ять про полеглого сина зробила щедру пожерту на храм – 80 тисяч гривень на розпис вівтаря. Тоді знімальна група просила священника відкрити церкву і показати розпис, але отець Віталій журналістам відмовив.

«Пожертва взагалі-то не показується… Ну то й що, що в неї загинув…», – сказав він.

Саме така реакція священника УПЦ МП вкрай обурила жінку, яка похоронила свого сина – сержанта Андрія Рудіна, який добровольцем пішов боронити Україну.

«Як так він міг сказати?! Військова людина, яка загинула, пролила кров! І люди захищають Україну, а він таке сказав, то як то так може бути?! Він спить спокійно, а хлопці в окопах гниють! Що то є не людина, його вигнати з села треба, щоб він навіть не був! А він і хоронив, і як везли приходив… Кожного дня мене провідував, був на милицях. А от тепер, бачите, – пішла за українську церкву...», - говорить Тетяна Рудін.

Матір загиблого воїна каже, що так не має права говорити людина, яка наділена правом проповідувати Слово Боже. Жінка буде вимагати адекватного покарання для священника.

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Теги: Московський патріархат, Україна
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