Через ремонт дороги на Волині провалився автомобіль





Про це повідомляє



Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 20:00 неподалік кільця з вулицею Грушевського. Автівка рухалася зі сторони колишньої виховної колонії і потрапила у «пастку» біля повороту до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.



Як відомо, до кінця жовтня у Ковелі буде перекритий рух автомобільного транспорту на перехресті вулиць Шевченка і Грушевського. Причина – ремонтні роботи.



Нагадаємо, у Володимирському районі легковик зіткнувся з "мінівеном", є постраждалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Легковик Daewoo Lanos провалився в яму на вулиці Шевченка у Ковелі, де триває ремонт.Про це повідомляє Ковель Медіа Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 20:00 неподалік кільця з вулицею Грушевського. Автівка рухалася зі сторони колишньої виховної колонії і потрапила у «пастку» біля повороту до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.Як відомо, до кінця жовтня у Ковелі буде перекритий рух автомобільного транспорту на перехресті вулиць Шевченка і Грушевського. Причина – ремонтні роботи.Нагадаємо, у Володимирському районі легковик, є постраждалі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію