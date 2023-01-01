Через ремонт дороги на Волині провалився автомобіль
Сьогодні, 14:05
Легковик Daewoo Lanos провалився в яму на вулиці Шевченка у Ковелі, де триває ремонт.
Про це повідомляє Ковель Медіа.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 20:00 неподалік кільця з вулицею Грушевського. Автівка рухалася зі сторони колишньої виховної колонії і потрапила у «пастку» біля повороту до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.
Як відомо, до кінця жовтня у Ковелі буде перекритий рух автомобільного транспорту на перехресті вулиць Шевченка і Грушевського. Причина – ремонтні роботи.
Нагадаємо, у Володимирському районі легковик зіткнувся з "мінівеном", є постраждалі.
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Про це повідомляє Ковель Медіа.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 20:00 неподалік кільця з вулицею Грушевського. Автівка рухалася зі сторони колишньої виховної колонії і потрапила у «пастку» біля повороту до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.
Як відомо, до кінця жовтня у Ковелі буде перекритий рух автомобільного транспорту на перехресті вулиць Шевченка і Грушевського. Причина – ремонтні роботи.
Нагадаємо, у Володимирському районі легковик зіткнувся з "мінівеном", є постраждалі.
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