Через ремонт дороги на Волині провалився автомобіль

Через ремонт дороги на Волині провалився автомобіль
Легковик Daewoo Lanos провалився в яму на вулиці Шевченка у Ковелі, де триває ремонт.

Про це повідомляє Ковель Медіа.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 26 жовтня, близько 20:00 неподалік кільця з вулицею Грушевського. Автівка рухалася зі сторони колишньої виховної колонії і потрапила у «пастку» біля повороту до ремонтного житлово-комунального підприємства №1.
Через ремонт дороги на Волині провалився автомобіль

Як відомо, до кінця жовтня у Ковелі буде перекритий рух автомобільного транспорту на перехресті вулиць Шевченка і Грушевського. Причина – ремонтні роботи.

Нагадаємо, у Володимирському районі легковик зіткнувся з "мінівеном", є постраждалі.


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Теги: ДТП, Волинь
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