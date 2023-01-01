У Вінниці заборонили російськомовні фільми і музику

У Вінниці заборонили російськомовні фільми і музику
Депутати міськради у Вінниці запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.

Про це повідомляє Вінницька міськрада в телеграмі.

Таке рішення депутати ухвалили сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.

"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.

У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:

- російськомовна музика,
- книги мовою країни-агресора,
- телепрограми російською мовою,
- спектаклі російською,
- фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.

Нагадаємо, у Нововолинську заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту.

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Теги: війна, росія
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