У Вінниці заборонили російськомовні фільми і музику
Сьогодні, 14:23
Депутати міськради у Вінниці запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.
Про це повідомляє Вінницька міськрада в телеграмі.
Таке рішення депутати ухвалили сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.
"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.
У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:
- російськомовна музика,
- книги мовою країни-агресора,
- телепрограми російською мовою,
- спектаклі російською,
- фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.
Нагадаємо, у Нововолинську заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту.
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Про це повідомляє Вінницька міськрада в телеграмі.
Таке рішення депутати ухвалили сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голова Сергій Могрунов назвав символічним.
"У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.
У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:
- російськомовна музика,
- книги мовою країни-агресора,
- телепрограми російською мовою,
- спектаклі російською,
- фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.
Нагадаємо, у Нововолинську заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту.
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