У Вінниці заборонили російськомовні фільми і музику

Депутати міськради у Вінниці запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в громаді.Про це повідомляє Вінницька міськрада в телеграмі.Таке рішення депутати ухвалили сьогодні, 27 жовтня. Дата збіглася з Днем української писемності та мови, що міський голованазвав символічним."У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", - зауважив мер.У Вінницькій громаді тепер під забороною на вулицях та громадському просторі:- російськомовна музика,- книги мовою країни-агресора,- телепрограми російською мовою,- спектаклі російською,- фільми та серіали російського виробництва та російською мовою.Нагадаємо, у Нововолинськупублічне використання російськомовного культурного продукту.