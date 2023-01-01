Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки

Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки
Родині загиблого військовослужбовця Геннадія Байдака на Волині вручили його нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це пише Нове життя.

Геннадій Байдак родом із Куп’янського району на Харківщині. Однак його життя безжально обірвав рашистський ворог рік тому.

Воїн із 2015 року мужньо стояв на захисті України. Він брав участь в АТО, ООС. Звістку про повномасштабне вторгнення росії в Україну теж почув, будучи у війську. Серце бійця зупинилося від отриманих травм рівно рік тому біля Білогорівки.
Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки

Так склалося, що батьки та сестра захисника нині проживають у колишньому Любешівському районі на Волині. Тож сьогодні їм вручили нагороду їхнього найріднішого сина і брата, котрої він, на жаль, удостоєний посмертно, – ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки

Його Наталії і Вадиму Байдакам та Ірині Онохіній вручили начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки

Нагадаємо, волинський військовослужбовець Андрій Труш отримав високу відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Теги: загиблі, війна
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