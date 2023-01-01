Нагороду полеглого воїна на Волині отримали батьки

Геннадія Байдака на Волині вручили його нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.



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Геннадій Байдак родом із Куп’янського району на Харківщині. Однак його життя безжально обірвав рашистський ворог рік тому.



Воїн із 2015 року мужньо стояв на захисті України. Він брав участь в АТО, ООС. Звістку про повномасштабне вторгнення росії в Україну теж почув, будучи у війську. Серце бійця зупинилося від отриманих травм рівно рік тому біля Білогорівки.



Так склалося, що батьки та сестра захисника нині проживають у колишньому Любешівському районі на Волині. Тож сьогодні їм вручили нагороду їхнього найріднішого сина і брата, котрої він, на жаль, удостоєний посмертно, – ордена «За мужність» ІІІ ступеня.



Його Наталії і Вадиму Байдакам та Ірині Онохіній вручили начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.



Нагадаємо, волинський військовослужбовець Андрій Труш отримав високу відзнаку «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



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