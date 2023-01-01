Зрадник «Льончік» потрапив у полон під Бахмутом і отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 15:40
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик, якого відправили на стримування контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.
Про це повідомляє в телеграмі пресслужба СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті.
За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.
Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.
За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми.
Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу зс росії.
Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний «Льончік». Також він отримав в окупаційному «військкоматі рф» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.
Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.
Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.
Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).
Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
Нагадаємо, працівники СБУ затримали російського інформатора, який коригував ракетні удари рф по Слов’янську та Лиману.
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Про це повідомляє в телеграмі пресслужба СБУ.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті.
За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.
Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.
За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми.
Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу зс росії.
Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний «Льончік». Також він отримав в окупаційному «військкоматі рф» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.
Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.
Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.
Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина рф.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).
Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
Нагадаємо, працівники СБУ затримали російського інформатора, який коригував ракетні удари рф по Слов’янську та Лиману.
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