Зрадник «Льончік» потрапив у полон під Бахмутом і отримав 15 років тюрми

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик, якого відправили на стримування контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.Про це повідомляє в телеграмі пресслужба СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті.За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми.Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу зс росії.Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний «Льончік». Також він отримав в окупаційному «військкоматі рф» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина рф.На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.Нагадаємо, працівники СБУ, який коригував ракетні удари рф по Слов’янську та Лиману.