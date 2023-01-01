Зрадник «Льончік» потрапив у полон під Бахмутом і отримав 15 років тюрми

Зрадник «Льончік» потрапив у полон під Бахмутом і отримав 15 років тюрми
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав бойовик, якого відправили на стримування контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомляє в телеграмі пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який вступив до лав окупаційних угруповань рф і воював проти Сил оборони на східному фронті.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник обстрілював з автоматичної зброї бойові позиції підрозділів ЗСУ під час їхнього контрнаступу під Бахмутом.

Українські захисники взяли ворожого поплічника в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні цього року.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив бойовику 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу зс росії.

Там його призначили на посаду стрілка і дали позивний «Льончік». Також він отримав в окупаційному «військкоматі рф» формений одяг, бронежилет, каску, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

Після цього зрадника перекинули в район Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ.

Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали російського інформатора, який коригував ракетні удари рф по Слов’янську та Лиману.

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Теги: зрадники, СБУ
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