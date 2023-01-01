Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів

Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів
Таня Михалик – мисткиня у третьому поколінні, адже і її дідусь, і батьки – знані не лише у Володимирі, а й поза його межами художники. Та в педагогічному коледжі імені Агатангела Кримського дівчинка навчається не образотворчому мистецтву, а цифровим технологіям.

Зізнається, що в цьому бачить більше перспективи, аніж у малюванні. Комп’ютерні технології творять майбутнє і водночас лишають простір для творчості. Адже, опанувавши сучасні ІТ-інструменти, можна створювати сайти, розробляти графічний дизайн різноманітних онлайн-платформ та додатків, зрештою, творити те саме мистецтво, але у «цифрі». Тож на перетині між цими двома захопленнями і бачить своє майбутнє Таня, - пише видання Слово правди.

Попри це, не полишає і звичних для художників інструментів –фломастерів, пензлів, фарб. А в якості полотен використовує іноді незвичні підручні засоби, такі як військові каски чи промислові мішки.

Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів

Саме на мішках від маскувальних сіток Таня створила серію робіт, які дуже сподобалися ветеранам та військовим. На них зображені воїни в образі звірів – могутніх і сильних ведмедів, вовків, левів.
Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів


Ідею використати мішки як полотно для картин підкинула очільниця ГО «Крила матері» Діана Шевчук. Мама Тані ще з самого початку російсько-української війни постійно приходить плести маскувальні сітки та костюми-кікімори, дівчинка не раз також долучалася до цієї справи. Так і познайомилася з Діаною Сергіївною, а та запропонувала застосувати мистецький талант Тані, перетворивши звичайні мішки для сіток на художній витвір, який несе у собі глибокий сенс.

Першою такою роботою було зображення улюбленця маленьких і дорослих українців пса Патрона. Далі були й інші образи. Як прийшла ідея зображень у саме такій стилістиці, Таня, зізнається, уже й не пригадує – може, піддивилася десь у пінтресті, може, з кількох різних ідей скомпонувала.
Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів


Але ці малюнки сподобалися військовим. І незабаром вони попросили намалювати у подарунок для воїна Михайла його портрет в образі ведмедя. Робота над такими картинами, каже Таня, займає трохи більше часу, адже потребує більш персоналізованого підходу: «Перш ніж взятися до роботи, треба зібрати інформацію – дивитися, слухати людей, які розказуватимуть про цю людину, аналізувати, думати, щоб притаманні їй риси характеру передати в образі тварини».

Художниця з Володимира малює військових в образах ведмедів, вовків та левів


Ветерани у захваті від творчості юної мисткині і люблять спілкуватися з нею, адже в її особі бачать саме ту молодь, яка будуватиме майбутнє незалежної України після перемоги.

«Я їх надзвичайно поважаю, – каже натомість дівчинка про учасників ГО «Ветеран HUB», з якими їй доводилося спілкуватися. – Повернувшись із війни, втративши там здоров’я, виснажившись фізично і морально, вони не сидять і жаліються, а пробують щось змінити, роблять важливі речі. Вони молодці! І я бажаю їм успіху у реалізації головного задуму – створення ветеранського хабу для соціально-психологічної реабілітації та інтеграції. Бо люди повертатимуться з війни, їм треба буде соціалізовуватися, реалізовувати себе, знаходити нову діяльність, долати психологічні травми. Важливо, щоб вони почувалися потрібними для країни, щоб відчували, що суспільство пам’ятає про те, що вони зробили і чим пожертвували заради України».

Така щира і тепла підтримка юні – важливий для військових та ветеранів знак, що все, що вони роблять – не даремно. І як кажуть самі хлопці й дівчата у формі: «Побільше б такої молоді».

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Теги: військові, портрети
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