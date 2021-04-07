ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року





Про це повідомили у ДКП «Луцьктепло».



Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про особливості регулювання на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», який набув чинності 19.08.2022, для населення залишаються



Середня фактична температура зовнішнього повітря з початку опалювального періоду в жовтні 2023 року визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології склала +11,36ºС.



Цей показник застосовано для нарахувань умовно-змінної частини двоставкового тарифу для житлових будинків не обладнаних приладами комерційного обліку теплової енергії згідно формули 11 Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіонбуд від 22.11.2018 №315, що враховує теплове навантаження на конкретний будинок, фактичну кількість годин надання послуги з врахуванням показника фактичної середньої температури зовнішнього повітря розрахункового періоду.



А також згідно формули 43 Методики для будинків, які не передали показання приладу комерційного обліку у звітному місяці.

Чинний у розрахунковому місяці базовий розмір умовно-змінної та умовно-постійної частин тарифу на послугу з постачання теплової енергії, затверджений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 30.09.2021 №775-1, зафіксований у відповідних Реєстрах будинків згідно тарифної належності відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2011 №869.



Середня вартість послуги з постачання теплової енергії в жовтні 2023 року для споживачів категорії «населення» становить 11,16 грн/м2. Середнє споживання гарячої води по одному особовому рахунку – 1,83 м3.



Абонентське обслуговування за послугу з постачання теплової енергії з жовтня 2023 року становить 13,65 грн/міс з одного особового рахунку (з витратами на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії – 20,46 грн/міс).







Звертаємо увагу власників квартир з індивідуальним опаленням та споживачів юридичних осіб про нарахування з початку опалювального сезону загальнобудинкових потреб на опалення.



Згідно п.12 розділу IV Методики обсяг теплової енергії, витрачений на загальнобудинкові потреби опалення будівлі/будинку, розподіляється між усіма власниками (співвласниками) приміщень будівлі/будинку (включаючи приміщення з індивідуальним опаленням та окремі приміщення з транзитними мережами опалення) пропорційно до загальних/опалюваних площ/об’ємів їх житлових/нежитлових приміщень.



З інформацією щодо розподілу загальнобудинкових потреб можна ознайомитися



Окрім того, для категорії «Інші споживачі» впродовж опалювального сезону 2023/2024 років при визначенні розміру нарахувань умовно-змінної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії та одноставкового тарифу на послугу з постачання гарячої води будуть застосовуватися корегувальні коефіцієнти, як це передбачено Постановою КМУ від 10.11.2023 №1209.



Постановою передбачено щомісячну зміну вартості природного газу для даної категорії споживачів. Відтак, поряд із застосуванням чинних для категорії тарифів на послугу, затверджених рішенням виконкому від 13.09.2023 №511-1, підприємством будуть застосовуватися корегувальні коефіцієнти для приведення врахованої у тарифах вартості природного газу до ринкової. У жовтні 2023 року коефіцієнт перерахунку склав від 1,144 до 1,218 (як це передбачено Наказом ДКП «Луцьктепло» від 12.10.2023 №321 та Додатку до нього) з урахуванням диференціації тарифів.



Просимо оперативно сплачувати за спожиті послуги та не допускати накопичення заборгованості. У разі неможливості оплати боргу в повному обсязі для недопущення подачі судового позову підприємство рекомендує укладення договору реструктуризації. Порядок укладення договору міститься на сторінці



Загальна заборгованість споживачів за надані підприємством послуги станом на 01.11.2023 без поточних нарахувань становить 168,9 млн. гривень (в т.ч. населення – 158,1 млн грн, інші споживачі – 10 млн грн, бюджетні організації – 748 тис грн). Приріст заборгованості від початку попереднього опалювального сезону до початку нинішнього склав близько 6 млн грн.

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