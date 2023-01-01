Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
Парламент схвалив закон про державний бюджет на 2024 рік у цілому. За проєкт проголосували 276 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За бюджет голосували:
"Слуга народу" - 199 депутатів
"Європейська солідарність" - 0
"Батьківщина" - 0
"Платформа за життя та мир" - 16
"Голос" - 14
"Відновлення України" - 10
"За майбутнє" - 11
"Довіра" - 16
Позафракційні - 10
Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.
Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.
Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.
У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).
"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).
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Про це повідомляє РБК-Україна.
За бюджет голосували:
"Слуга народу" - 199 депутатів
"Європейська солідарність" - 0
"Батьківщина" - 0
"Платформа за життя та мир" - 16
"Голос" - 14
"Відновлення України" - 10
"За майбутнє" - 11
"Довіра" - 16
Позафракційні - 10
Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.
Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.
Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.
У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).
"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.
На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).
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