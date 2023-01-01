Рада схвалила держбюджет на 2024 рік

проголосували 276 депутатів.



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За бюджет голосували:



"Слуга народу" - 199 депутатів

"Європейська солідарність" - 0

"Батьківщина" - 0

"Платформа за життя та мир" - 16

"Голос" - 14

"Відновлення України" - 10

"За майбутнє" - 11

"Довіра" - 16

Позафракційні - 10



Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.



Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.



Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.



У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).



"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.



На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент схвалив закон про державний бюджет на 2024 рік у цілому. За проєкт276 депутатів.Про це повідомляє РБК-Україна За бюджет голосували:Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня)."Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).

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