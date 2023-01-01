Рада схвалила держбюджет на 2024 рік

Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Парламент схвалив закон про державний бюджет на 2024 рік у цілому. За проєкт проголосували 276 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За бюджет голосували:

"Слуга народу" - 199 депутатів
"Європейська солідарність" - 0
"Батьківщина" - 0
"Платформа за життя та мир" - 16
"Голос" - 14
"Відновлення України" - 10
"За майбутнє" - 11
"Довіра" - 16
Позафракційні - 10
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік

Кабінет міністрів 2 листопада, подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання.

Дохідна частина проекту держбюджету збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд гривень до 1 768,5 млрд гривень. Видатки збільшено на 95,2 млн гривень 3 355 млрд гривень.

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони Міськрада на Волині виділила Силам оборони 23 мільйони
16 жовтень, 13:31
На Волині силовики увійдуть до спецгрупи, яка моніторитиме бюджетні гроші На Волині силовики увійдуть до спецгрупи, яка моніторитиме бюджетні гроші
05 жовтень, 18:45
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
25 вересень, 21:06
Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів
21 лютий, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
 0
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
 0
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
 0
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
 0
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8