У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю

В обласному центрі Волині невідома зловмисниця намагалася зафарбувати паркувальне місце для водіїв з інвалідністю.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Учора, 8 листопада, близько 19:30, у поліцію звернувся малолітній лучанин. Хлопчик повідомив, що став очевидцем хуліганських дій на парковці поблизу міського РАЦСу.За словами дитини, невідома жінка підійшла до паркувального місця для осіб з інвалідністю та почала зафарбовувати чорною фарбою відповідну дорожню розмітку. Після цього громадянка втекла.Хлопчика обурили такі дії жінки, тож він вирішив повідомити про це охоронцям порядку. На місце прибули. Вони самотужки перефарбували позначки назад у білий колір та подякували маленькому заявнику за його небайдужість.«Висловлюємо вдячніть також батькам дитини за гарне виховання сина. Адже така свідома молодь — запорука щасливого майбутнього нашої країни!» - зазначили патрульні.