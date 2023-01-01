У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю

У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
В обласному центрі Волині невідома зловмисниця намагалася зафарбувати паркувальне місце для водіїв з інвалідністю.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

Учора, 8 листопада, близько 19:30, у поліцію звернувся малолітній лучанин. Хлопчик повідомив, що став очевидцем хуліганських дій на парковці поблизу міського РАЦСу.

За словами дитини, невідома жінка підійшла до паркувального місця для осіб з інвалідністю та почала зафарбовувати чорною фарбою відповідну дорожню розмітку. Після цього громадянка втекла.
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю

Хлопчика обурили такі дії жінки, тож він вирішив повідомити про це охоронцям порядку. На місце прибули патрульні поліцейські. Вони самотужки перефарбували позначки назад у білий колір та подякували маленькому заявнику за його небайдужість.
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю

«Висловлюємо вдячніть також батькам дитини за гарне виховання сина. Адже така свідома молодь — запорука щасливого майбутнього нашої країни!» - зазначили патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Патрульні в Луцьку врятували безпорадну бабусю Патрульні в Луцьку врятували безпорадну бабусю
Сьогодні, 12:25
На Волині прогнозують сильний туман: поліція благає бути обачними На Волині прогнозують сильний туман: поліція благає бути обачними
07 листопад, 17:58
У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою У Луцьку водій закрив номерний знак світловідбиваючою плівкою
12 жовтень, 10:54
Неправдиві виклики: лучанин збрехав патрульним, що побив знайомого та змотав його скотчем Неправдиві виклики: лучанин збрехав патрульним, що побив знайомого та змотав його скотчем
06 жовтень, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
 0
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
 0
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
 0
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
 0
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8