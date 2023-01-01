Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама

Анатолія Жуміка, отримала його мати Ольга Сергіївна.



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Житель села Гірки Анатолій Жумік, разом зі своїми двома братами та батьком, мужньо обороняв Україну від рашистського загарбника. Однак під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Тож наразі проходить інтенсивне лікування та реабілітацію.



Керівник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик вручив мамі цього мужнього захисника Ользі Жумік нагороду сина – відзнаку Міністерства оборони «За поранення» (важке).



Начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич подякував Ользі Сергіївні за те, що виховала таких мужніх синів, котрі, не роздумуючи, стали на захист Україну. А Анатолію побажав одужання та повернення додому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орден «За поранення», яким відзначили волинянина, отримала його матиПро це пише Нове життя Житель села Гірки Анатолій Жумік, разом зі своїми двома братами та батьком, мужньо обороняв Україну від рашистського загарбника. Однак під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Тож наразі проходить інтенсивне лікування та реабілітацію.Керівник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримкивручив мамі цього мужнього захисника Ользі Жумік нагороду сина –Міністерства оборони «За поранення» (важке).Начальник відділення рекрутингу та комплектуванняподякував Ользі Сергіївні за те, що виховала таких мужніх синів, котрі, не роздумуючи, стали на захист Україну. А Анатолію побажав одужання та повернення додому.

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