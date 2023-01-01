Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама

Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Орден «За поранення», яким відзначили волинянина Анатолія Жуміка, отримала його мати Ольга Сергіївна.

Про це пише Нове життя

Житель села Гірки Анатолій Жумік, разом зі своїми двома братами та батьком, мужньо обороняв Україну від рашистського загарбника. Однак під час виконання бойового завдання отримав тяжке поранення. Тож наразі проходить інтенсивне лікування та реабілітацію.

Керівник Другого відділу Камінь-Каширського районного центру комплектування та соціальної підтримки Валентин Солошик вручив мамі цього мужнього захисника Ользі Жумік нагороду сина – відзнаку Міністерства оборони «За поранення» (важке).

Начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич подякував Ользі Сергіївні за те, що виховала таких мужніх синів, котрі, не роздумуючи, стали на захист Україну. А Анатолію побажав одужання та повернення додому.
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Волинянин отримав нагороду від Залужного: воює, попри поранення і контузії Волинянин отримав нагороду від Залужного: воює, попри поранення і контузії
03 листопад, 14:59
Волинський воїн отримав нагороду від Залужного Волинський воїн отримав нагороду від Залужного
27 жовтень, 13:46
Залужний нагородив волинського воїна Залужний нагородив волинського воїна
27 жовтень, 12:26
Залужний нагородив юного десантника з Волині Залужний нагородив юного десантника з Волині
24 жовтень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка хотіла замалювати паркувальне місце для осіб з інвалідністю
Сьогодні, 14:41
 0
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
Сьогодні, 14:32
 0
Рада схвалила держбюджет на 2024 рік
Сьогодні, 14:13
 0
«Тільки лахміття летіло»: як волинські мінометники полювали на ворожих снайперів
Сьогодні, 13:57
 0
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за постачання теплової енергії та гарячої води у жовтні 2023 року
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8