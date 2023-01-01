Патрульні в Луцьку врятували безпорадну бабусю

У Луцьку патрульні врятували самотню пенсіонерку, яка опинилася в небезпеці вдома.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.До поліції зателефонувала громадянка. "Моя 85-річна тітка не відчиняє дверей квартири. Можливо, з нею щось трапилося", — повідомила племінниця. За її словами, тітка має інвалідність, пересувається на візочку, а напередодні ще і втратила останнього сина.Завдання з’ясувати, чи все в порядку з літньою пані, отримали патрульніта. Прибувши на місце, вони виявили біля дверей квартири сусідів та родичку, які не могли достукатися до бабусі, а за дверима — була тиша.Інспектори прийняли рішення виламати двері, адже літня жінка могла перебувати в небезпеці. Після того, як справу було зроблено, патрульні зрозуміли, що не помилилися: безпорадна господарка лежала на підлозі, не в змозі самостійно підвестися.Поліцейські негайно викликали на місце медиків, а після їхнього огляду допомогли евакуювати пенсіонерку до карети швидкої.Нагадаємо, у Луцьку патрульнийу позаслужбовий час, який лежав у канаві.