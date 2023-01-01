Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного

Пораненого військовослужбовця із Волинінагородили «Золотим Хресто» від головнокомандувача Збройних сил УкраїниПро це у телеграмі повідомив міський голова ВолодимираМер вручив нагороду мешканцеві села Заріччя Тарасу Ліпейку. Воїн пішов на війну добровільно у липні минулого року, служив у 39-му зенітному ракетному полку на посаді начальника радіолокаційної станції.Кілька місяців тому отримав складне поранення, внаслідок чого втратив руку та не втратив бойового духу.Нині Тарас Ліпейко очікує на протезування у реабілітаційному центрі, після чого має намір повернутись у лави ЗСУ.«Щиро дякую нашому земляку за мужність та звитягу, яку він проявляє, захищаючи нас від ворога та показуючи героїчний приклад для наслідування», - зазначив Ігор Пальонка.Нагадаємо, прикордонниця з Волиніза своїх службових собак, які лишилися у російському полоні.