Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного

Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного
Пораненого військовослужбовця із Волині Тараса Ліпейка нагородили «Золотим Хресто» від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Мер вручив нагороду мешканцеві села Заріччя Тарасу Ліпейку. Воїн пішов на війну добровільно у липні минулого року, служив у 39-му зенітному ракетному полку на посаді начальника радіолокаційної станції.
Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного

Кілька місяців тому отримав складне поранення, внаслідок чого втратив руку та не втратив бойового духу.

Нині Тарас Ліпейко очікує на протезування у реабілітаційному центрі, після чого має намір повернутись у лави ЗСУ.

«Щиро дякую нашому земляку за мужність та звитягу, яку він проявляє, захищаючи нас від ворога та показуючи героїчний приклад для наслідування», - зазначив Ігор Пальонка.

Нагадаємо, прикордонниця з Волині отримала нагороди за своїх службових собак, які лишилися у російському полоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка
Сьогодні, 14:01
У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок, – ЗМІ
Сьогодні, 13:45
Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного
Сьогодні, 13:27
Які штами ковіду циркулюють на Волині: відповідь лікарів
Сьогодні, 13:11
Лукашенко заявив, що росія поставила всю заплановану ядерну зброю до Білорусі
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
21 грудень, 18:50
Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама Орден замість пораненого воїна з Волині отримала його мама
09 листопад, 14:32
Волинянин отримав нагороду від Залужного: воює, попри поранення і контузії Волинянин отримав нагороду від Залужного: воює, попри поранення і контузії
03 листопад, 14:59
Волинський воїн отримав нагороду від Залужного Волинський воїн отримав нагороду від Залужного
27 жовтень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка
Сьогодні, 14:01
 0
У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок, – ЗМІ
Сьогодні, 13:45
 0
Поранений воїн із Волині отримав нагороду від Залужного
Сьогодні, 13:27
 0
Які штами ковіду циркулюють на Волині: відповідь лікарів
Сьогодні, 13:11
 0
Лукашенко заявив, що росія поставила всю заплановану ядерну зброю до Білорусі
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8