Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка

Вишнівська громада на Волині сьогодні, 26 грудня, провела в останню путь Героя, який тривалий час вважався зниклим безвісти на війні.Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська сільська громада.Відспівали воїна в рідному селі Вишнів Вишнівської громади. Смерть Сергія Пилипюкадля всієї родини, друзів та знайомих. Осиротілими залишилися троє дітей та дружина-вдова.Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого, представники місцевої влади. Відспівували Героя у Церкві Святих Косьми і Даміана.Поховали Сергія Пилипюка на місцевому кладовищі під звуки оркестру та прощальні постріли військових.«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Пам'ять про Героя буде жити в серцях близьких та всіх, хто знав цього відважного воїна», - йдеться у повідомленні.