Осиротіли троє дітей: на Волині поховали Захисника Сергія Пилипюка
Сьогодні, 14:01
Вишнівська громада на Волині сьогодні, 26 грудня, провела в останню путь Героя Сергія Пилипюка, який тривалий час вважався зниклим безвісти на війні.
Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська сільська громада.
Відспівали воїна в рідному селі Вишнів Вишнівської громади. Смерть Сергія Пилипюка стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих. Осиротілими залишилися троє дітей та дружина-вдова.
Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого, представники місцевої влади. Відспівували Героя у Церкві Святих Косьми і Даміана.
Поховали Сергія Пилипюка на місцевому кладовищі під звуки оркестру та прощальні постріли військових.
«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Пам'ять про Героя буде жити в серцях близьких та всіх, хто знав цього відважного воїна», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська сільська громада.
Відспівали воїна в рідному селі Вишнів Вишнівської громади. Смерть Сергія Пилипюка стала великою втратою для всієї родини, друзів та знайомих. Осиротілими залишилися троє дітей та дружина-вдова.
Попрощатись із бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого, представники місцевої влади. Відспівували Героя у Церкві Святих Косьми і Даміана.
Поховали Сергія Пилипюка на місцевому кладовищі під звуки оркестру та прощальні постріли військових.
«Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Пам'ять про Героя буде жити в серцях близьких та всіх, хто знав цього відважного воїна», - йдеться у повідомленні.
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