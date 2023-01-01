Розшук полонених: до кого звертатися на Волині

На Волині змінився регіональний координатор, до якого можна звернутися за допомогою, якщо рідні зникли безвісти на війні або потрапили в полон.Про це повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Зокрема Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин відтепер працює при Міністерстві внутрішніх справ України. Тож на Волині його регіональною координаторкою сталаЗвернутися до неї можна за адресою:місто Луцьк, вулиця Винниченка, 21, кабінет 10 або за телефоном: (0332) 74-21-45 та 099 337 88 16.