Дрони, старлінки, автівки та амуніція, - «Українська команда» розповіла про свою роботу під час війни
Сьогодні, 14:15
З початку повномасштабної російської агресії волонтерський штаб «Українська команда» надав допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних українців.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Добігає кінця другий рік повномасштабної війни. І другий рік роботи «Української команди». Ми об’єдналися у перші дні повномасштабного вторгнення заради допомоги тим, хто встав на захист нашої країни зі зброєю в руках. А також тим, хто постраждав від цієї війни. Загалом ми надали допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Волонтерський штаб визначив своїм пріоритетом допомогу військовим, які тримають фронт.
«Наш пріоритет – підтримка наших захисників на передовій. За неповні два роки «Українська команда» передала та доставила на передову десятки автівок, сотні дронів, тисячі бандерпечей та десятки тисяч наборів для обігріву. А також старлінки, станції керування дронами, військову форму та амуніцію і багато іншого. Дякуємо кожному, хто допомагав своїми донатами», - наголосили в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 100 FPV-дронів бійцям 110 Окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищає Авдіївку.
Також, як відомо, «Українська команда» привезла на передову декільком бригадам на Лиманському та Бахмутському напрямках партію дронів-камікадзе, станції керування безпілотниками та авто.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Добігає кінця другий рік повномасштабної війни. І другий рік роботи «Української команди». Ми об’єдналися у перші дні повномасштабного вторгнення заради допомоги тим, хто встав на захист нашої країни зі зброєю в руках. А також тим, хто постраждав від цієї війни. Загалом ми надали допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Волонтерський штаб визначив своїм пріоритетом допомогу військовим, які тримають фронт.
«Наш пріоритет – підтримка наших захисників на передовій. За неповні два роки «Українська команда» передала та доставила на передову десятки автівок, сотні дронів, тисячі бандерпечей та десятки тисяч наборів для обігріву. А також старлінки, станції керування дронами, військову форму та амуніцію і багато іншого. Дякуємо кожному, хто допомагав своїми донатами», - наголосили в «Українській команді».
Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 100 FPV-дронів бійцям 110 Окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищає Авдіївку.
Також, як відомо, «Українська команда» привезла на передову декільком бригадам на Лиманському та Бахмутському напрямках партію дронів-камікадзе, станції керування безпілотниками та авто.