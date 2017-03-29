Дрони, старлінки, автівки та амуніція, - «Українська команда» розповіла про свою роботу під час війни

З початку повномасштабної російської агресії волонтерський штаб «Українська команда» надав допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних українців.



Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».



«Добігає кінця другий рік повномасштабної війни. І другий рік роботи «Української команди». Ми об’єдналися у перші дні повномасштабного вторгнення заради допомоги тим, хто встав на захист нашої країни зі зброєю в руках. А також тим, хто постраждав від цієї війни. Загалом ми надали допомоги майже 275 тисячам військових та цивільних», - йдеться у повідомленні «Української команди».



Волонтерський штаб визначив своїм пріоритетом допомогу військовим, які тримають фронт.



«Наш пріоритет – підтримка наших захисників на передовій. За неповні два роки «Українська команда» передала та доставила на передову десятки автівок, сотні дронів, тисячі бандерпечей та десятки тисяч наборів для обігріву. А також старлінки, станції керування дронами, військову форму та амуніцію і багато іншого. Дякуємо кожному, хто допомагав своїми донатами», - наголосили в «Українській команді».



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала 100 FPV-дронів бійцям 110 Окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищає Авдіївку.



Також, як відомо, «Українська команда» привезла на передову декільком бригадам на Лиманському та Бахмутському напрямках партію дронів-камікадзе, станції керування безпілотниками та авто.



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