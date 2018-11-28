Зростання попиту на промокоди у 2023 році: статистика від Codes*

Зростання попиту на промокоди у 2023 році: статистика від Codes*
Останнім часом українці все частіше віддають перевагу онлайн-шопінгу. Причин для цього багато, але ключовим фактором є можливість обрати найбільш вигідну пропозицію на ринку. Також для економії споживачі часто використовують промокоди. Простий і зручний алгоритм їх активації сприяє тому, що у клієнтів різних інтернет-магазинів цей метод набуває все більшої популярності. Експерти з Codes відзначають, що попит на промокоди в 2023 році виріс на 45% в порівнянні з минулим.

Як знайти вигідні промокоди


Сьогодні на українському ринку представлені різні товари як імпортного, так і власного виробництва. На тлі такої конкуренції кожна компанія регулярно робить цікаві акційні пропозиції, щоб привернути увагу споживачів. Інформація про найбільш вигідні купони інтернет-магазинів в codes.com.ua постійно оновлюється, тому кожен клієнт може знайти актуальні промокоди на будь-яку категорію товарів на цьому сайті.

Якщо ви вже маєте ваш улюблений бренд, то можете підписатися на отримання повідомлень про акції й знижки саме від нього на офіційній сторінці. Але шукати нові сервіси теж вигідно. Наприклад, використавши в Modivo промокод https://codes.com.ua/shops/modivo-ua клієнт має змогу зекономити 15% при першій покупці. А ті, хто хоче купувати за найнижчими цінами, можуть знайти знижку до 65% на цьому ж сервісі.

Категорії, в яких покупці частіше користуються промокодами
Спеціалісти Codes проаналізували тематику пошукових запитів і зробили висновки щодо товарів, попит на які збільшився у 2023 році:

  • 12% - квитки на культурні заходи;

  • 22% - друковані книги;

  • 25% - автотовари;

  • 30% - страхування;

  • 34% - освітні курси;

  • 35% - подорожі та відпочинок.

    • За даними цієї статистики можна зробити висновки, що українці стали приділяти більше часу на культурний і активний відпочинок, здобуття нових знань і професій. Така тенденція не може не тішити. Також приємно відзначити, що 60% онлайн-покупців віддають перевагу вітчизняним виробникам. Цей відсоток з 2022 року постійно росте, як і кількість якісних українських брендів в різних галузях.

    Нікого не здивує, що 52% купонів на знижки клієнти використовують, щоб придбати найнеобхідніше: одяг та взуття, дитячі товари, косметику та товари для дому. Майже 15% від всіх промокодів, використаних в 2023 році, припадали на купівлю побутової техніки і електроприладів. Такі значні покупки споживачі часто відкладають на кінець року, очікуючі сезону великих розпродажів і вигідних пропозицій.

    Codes - це інформаційний сервіс, який пропонує безкоштовні промокоди та купони для багатьох відомих брендів.


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    Теги: промокод
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