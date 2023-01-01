Залужний зробив заяву щодо мобілізації

Валерій Залужний наголосив, що військове командування не робило жодного запиту на мобілізацію конкретної кількості військовозобов’язаних.



Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє



Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у етері телемарафону прокоментував те, що військове командування нібито запросило мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. Він наголосив, що жодного запиту на конкретні цифри не було.



За словами Залужного, військове керівництво продовжує захищати державу та відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Він наголосив, що це відбувається постійно та виключно у межах повноважень.



«Ми цю цифру сформували. У неї враховано покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових частин та з урахуванням наших втрат, яких ми можемо зазнати протягом наступного року», – сказав він.



Водночас, за його словами, озвучувати, яка частина загальної цифри розрахована на покриття тієї чи іншої частини, не можна, адже це державна таємниця.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУнаголосив, що військове командування не робило жодного запиту наконкретної кількості військовозобов’язаних.Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у етері телемарафону прокоментував те, що військове командування нібито запросило мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. Він наголосив, що жодного запиту на конкретні цифри не було.За словами Залужного, військове керівництво продовжує захищати державу та відповідно формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Він наголосив, що це відбувається постійно та виключно у межах повноважень.«Ми цю цифру сформували. У неї враховано покриття поточного некомплекту, який виник, формування нових частин та з урахуванням наших втрат, яких ми можемо зазнати протягом наступного року», – сказав він.Водночас, за його словами, озвучувати, яка частина загальної цифри розрахована на покриття тієї чи іншої частини, не можна, адже це державна таємниця.

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