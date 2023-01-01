У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату
Під час поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.

У будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. Через вікно їх передали працівникам поліції. Ніхто з людей не постраждав.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько 10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД.

В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Ним виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф-1.
У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки.


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Теги: поліція, Україна
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