У Дніпрі затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату

Під час поліцейської спецоперації у Дніпрі затримано чоловіка, який погрожувавПро це повідомляє Нацполіція в телеграмі.У будинку перебували маленькі діти підозрюваного двох та чотирьох років. Через вікно їх передали працівникам поліції. Ніхто з людей не постраждав.Повідомлення про подію надійшло до поліції 25 грудня близько 10-ї вечора. На місце одразу виїхали спецпризначенці КОРД.В результаті злагоджених та професійних дій спецпризначенців чоловіка роззброїли та затримали. Ним виявився місцевий житель 27 років. У нього вилучили гранату Ф-1.Під час подальшого обшуку у приміщенні виявили ще чотири гранати та димові шашки.