СБУ почала розслідування підриву депутатом гранат у сільраді за статтею про теракт





Попередня кваліфікація дій зловмисника – стаття 258 КК України (теракт). Про це повідомили в пресслужбі СБУ, пише



"На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці вживають невідкладних заходів для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.



Також Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



В Офісі генпрокурора додали, що, за попередніми даними, 15 грудня близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.



"Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, сьогодні вдень на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і підірвав декілька гранат. За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу", але офіційних даних про це немає. Закарпатський осередок партії не коментує трагедію. Внаслідок вибухів загинула людина, ще понад 20 поранені. Сам підривник вижив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області.Попередня кваліфікація дій зловмисника – стаття 258 КК України (теракт). Про це повідомили в пресслужбі СБУ, пише LB.ua "На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури", – йдеться у повідомленні.Правоохоронці вживають невідкладних заходів для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.Також Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).В Офісі генпрокурора додали, що, за попередніми даними, 15 грудня близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати."Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", – йдеться у повідомленні.Нагадаємо, сьогодні вдень на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і. За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу", але офіційних даних про це немає. Закарпатський осередок партії не коментує трагедію. Внаслідок вибухів загинула людина, ще понад 20 поранені. Сам підривник вижив.

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