Польські перевізники виграли суд щодо блокади «Ягодина»

Польський суд скасував рішення міської влади Дорогуська, якаміжнародного пункту пропуску до Ягодина.Про це у фейсбуці повідомив один із організаторів акції протестуПольські перевізники оскаржили до суду рішення міської влади Дорогуська, яка заборонила блокаду кордону.«Вони (суд, - ред.) скасували рішення міської влади Дорогуська. Ми повертаємося до кордонів!» - заявив Рафал Меклер.Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйкурозповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.