Повторна блокада ПП «Ягодин-Дорогуськ»: польським перевізникам відмовили в організації акції протесту

Войцех Сава не погодив заявку польських перевізників на повторну блокаду руху вантажівок у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".



Про це повідомляє польське "Radio Lublin" із посиланням на гміну Дорогуська, пише



Польські перевізники просили дозволити їм знову організувати акцію протесту, яка мала б розпочатися 18 грудня і тривати до 8 березня 2024 року.



"Компанії, підприємства, Держказначейство, органи місцевого самоврядування втрачають багато фінансових вигод, люди ризикують втратити роботу, тому це моє рішення", — сказав Войцех Сава, коментуючи рішення про відмову протестувальникам.



Ініціатори блокади пункту пропуску мають можливість оскаржити рішення влади Дорогуська у суді.



Як зазначає польське радіо, окружний суд у Любліні за наступні 30 днів повинен розглянути апеляцію перевізників на попереднє рішення про скасування акції протесту на кордоні.



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Дорогуськане погодив заявку польських перевізників на повторнуПро це повідомляє польське "Radio Lublin" із посиланням на гміну Дорогуська, пише Суспільне Польські перевізники просили дозволити їм знову організувати акцію протесту, яка мала б розпочатися 18 грудня і тривати до 8 березня 2024 року."Компанії, підприємства, Держказначейство, органи місцевого самоврядування втрачають багато фінансових вигод, люди ризикують втратити роботу, тому це моє рішення", — сказав Войцех Сава, коментуючи рішення про відмову протестувальникам.Ініціатори блокади пункту пропуску мають можливість оскаржити рішення влади Дорогуська у суді.Як зазначає польське радіо, окружний суд у Любліні за наступні 30 днів повинен розглянути апеляцію перевізників на попереднє рішення про скасування акції протесту на кордоні.6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйкурозповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

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