В одеського військкома арештували віллу в Іспанії
Сьогодні, 12:59
У колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі ДБР спільно з місцевою поліцією провели там обшуки і вилучили документи.
Раніше у Борисова та його сімʼї арештували землю на 2 га в Одеській області, два будинки, дві квартири та шість автівок, серед яких Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser і Porsche.
Сам Борисов наразі під вартою. Його судять за незаконне збагачення на щонайменше 188 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі ДБР спільно з місцевою поліцією провели там обшуки і вилучили документи.
Раніше у Борисова та його сімʼї арештували землю на 2 га в Одеській області, два будинки, дві квартири та шість автівок, серед яких Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser і Porsche.
Сам Борисов наразі під вартою. Його судять за незаконне збагачення на щонайменше 188 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шуфричу продовжили тримання під вартою майже на два місяці
Сьогодні, 13:32
В одеського військкома арештували віллу в Іспанії
Сьогодні, 12:59
Повторна блокада ПП «Ягодин-Дорогуськ»: польським перевізникам відмовили в організації акції протесту
Сьогодні, 12:30