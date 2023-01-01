В одеського військкома арештували віллу в Іспанії

В одеського військкома арештували віллу в Іспанії
У колишнього військкома Одеси Євгена Борисова арештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР спільно з місцевою поліцією провели там обшуки і вилучили документи.



Раніше у Борисова та його сімʼї арештували землю на 2 га в Одеській області, два будинки, дві квартири та шість автівок, серед яких Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser і Porsche.



Сам Борисов наразі під вартою. Його судять за незаконне збагачення на щонайменше 188 мільйонів гривень.

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Теги: ДБР, злочин
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