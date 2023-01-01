В одеського військкома арештували віллу в Іспанії

У колишнього військкома Одесиарештували віллу та офісне приміщення в іспанському місті Марбелья.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Слідчі ДБР спільно з місцевою поліцією провели там обшуки і вилучили документи.Раніше у Борисова та його сімʼї арештували землю на 2 га в Одеській області, два будинки, дві квартири та шість автівок, серед яких Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser і Porsche.Сам Борисов наразі під вартою. Його судять зана щонайменше 188 мільйонів гривень.