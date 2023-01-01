Рідним Героя з Волині Олега Давидюка вручили його посмертні нагороди

Олега Давидюка посмертно нагородили орденом "За мужність" та медаллю "Захиснику Вітчизни".



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Секретар Прилісненської сільської ради Павло Мельничук, начальник Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковник Геннадій Лічман вручили державні відзнаки мамі Галині Павлівні та брату Анатолію померлого захисника Олега Давидюка з села Старі Червища: медаль "Захиснику Вітчизни" та орден "За мужність" III ступеня.



Солдат Давидюк Олег Олександрович, 1991 року народження, став на захист України від російського окупанта 5 березня 2022 року. Був снайпером однієї десантно-штурмової бригади. 4 січня 2023 року отримав поранення в Луганській області. Проходив тривале лікування, на жаль, лікарі не змогли врятувати життя Олегу. Помер захисник 23 квітня 2023 року в одній з лікарень Києва.



Вдома без сина лишилися мама Галина Павлівна та брат Анатолій. На жаль, крім Олега, мама вже втратила ще одного сина, нещодавно помер чоловік Олександр.



"Розділяємо той біль та смуток, який лишився в серці Галини Павлівни. Хай Господь дає сили пережити цю втрату, адже останньою надією, опорою для її лишився єдиний син Толя, заради якого потрібно жити", - наголошують у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїна з Волиніпосмертно нагородили орденом "За мужність" та медаллю "Захиснику Вітчизни".Про це повідомили у Прилісненській громаді.Секретар Прилісненської сільської ради, начальник Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП підполковниквручили державні відзнаки маміта братупомерлого захисника Олега Давидюка з села Старі Червища: медаль "Захиснику Вітчизни" та орден "За мужність" III ступеня.Солдат Давидюк Олег Олександрович, 1991 року народження, став на захист України від російського окупанта 5 березня 2022 року. Був снайпером однієї десантно-штурмової бригади. 4 січня 2023 року отримав поранення в Луганській області. Проходив тривале лікування, на жаль, лікарі не змогли врятувати життя Олегу. Помер захисник 23 квітня 2023 року в одній з лікарень Києва.Вдома без сина лишилися мама Галина Павлівна та брат Анатолій. На жаль, крім Олега, мама вже втратила ще одного сина, нещодавно помер чоловік"Розділяємо той біль та смуток, який лишився в серці Галини Павлівни. Хай Господь дає сили пережити цю втрату, адже останньою надією, опорою для її лишився єдиний син Толя, заради якого потрібно жити", - наголошують у громаді.

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