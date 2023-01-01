Шуфричу продовжили тримання під вартою майже на два місяці

Нестору Шуфричу.



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Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого. Захист депутата вже готує апеляцію на це рішення.



Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.



За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.



У 2014 році Сівкович утік до Москви та, за даними слідства, створив «кротоферму» для підривної діяльності проти України. Як зазначають правоохоронці, він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого також підозрюють у державній зраді.



За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення проводять 45 обшуків. Джерело у правоохоронних органах розповіло hromadske, що у Шуфрича знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки, зокрема медаль «Ветеран збройних сил рф». А також — документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський райсуд Києва ще майже на два місяці продовжив тримання під вартою народному депутатуПро це пише Громадське Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого. Захист депутата вже готує апеляцію на це рішення.Нагадаємо,— ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.У 2014 роціутік до Москви та, за даними слідства, створив «кротоферму» для підривної діяльності проти України. Як зазначають правоохоронці, він курував колишнього начальника Управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого також підозрюють у державній зраді.За даними СБУ, одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. За місцями проживання Шуфрича та у його близького оточення проводять 45 обшуків. Джерело у правоохоронних органах розповіло hromadske, що у Шуфрича знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки, зокрема медаль «Ветеран збройних сил рф». А також — документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

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