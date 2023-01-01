Посмертні нагороди волинських Героїв отримали родини

Посмертні нагороди волинських Героїв отримали родини
Родинам полеглих захисників у Володимирі, що на Волині, вручили посмертні нагороди воїнів.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.

Перед початком сесії міськради відбулось вручення низки нагород, серед яких посмертні ордени полеглим захисникам громади. Після хвилини мовчання за усіма загиблими воїнами, відзнаки, підписані Президентом України, вручив начальник Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Валентин Корнієнко.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави, самовіддане виконання військового обов’язку посмертні ордени “За мужність” ІІІ ступеня отримали рідні військовослужбовців Андрія Мельницького, Сергія Гавури та Володимира Пукалюка.

“Ваші рідні та близькі віддали найцінніше – своє життя, обороняючи рідну землю від ворога. Доземний вам за це уклін, щиро дякуємо за подвиг ваших чинів, чоловіків та батьків. Вічна їм шана та пам’ять”, – зазначив Валентин Корнієнко.

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Теги: загиблі, війна
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