Посмертні нагороди волинських Героїв отримали родини

Родинам полеглих захисників у Володимирі, що на Волині, вручили посмертні нагороди воїнів.Про це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.Перед початком сесії міськради відбулось вручення низки нагород, серед яких посмертні ордени. Після хвилини мовчання за усіма загиблими воїнами, відзнаки, підписані Президентом України, вручив начальник Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковникЗа особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави, самовіддане виконання військового обов’язку посмертні ордени “За мужність” ІІІ ступеня отримали рідні військовослужбовцівта“Ваші рідні та близькі віддали найцінніше – своє життя, обороняючи рідну землю від ворога. Доземний вам за це уклін, щиро дякуємо за подвиг ваших чинів, чоловіків та батьків. Вічна їм шана та пам’ять”, – зазначив Валентин Корнієнко.