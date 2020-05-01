У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили дві нарколабораторії, де вилучили 400 кг метамфетаміну та прекурсорів.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру дев’яти учасникам наркоугруповання.За даними слідства, організатор – діючий адвокат залучив до протиправної діяльності вісьмох співучасників.Вони виготовляли метамфетамін у двох нарколабораторіях. Їхня потужність дозволяла виготовляти до 8 кг психотропу щомісячно. Інгредієнти завозили з-за кордону.Продаж «продукції» здійснювали через Telegram. Збували у роздріб, оптовими партіями шляхом «закладок» та поштою по всій Україні.Щомісячно незаконна діяльність приносила понад 10 млн грн прибутку.Правоохоронці затримали наркоділків.Проведено понад 45 обшуків. Вилучено 200 кг метамфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад 1 кг канабісу, спецобладнання, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, чорнові записи, зброю, авто, банківські карти та майже 4 млн грн готівки у різних валютах.Наразі шістьом підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.Заходи з викриття спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області та співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.