У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили дві нарколабораторії, де вилучили 400 кг метамфетаміну та прекурсорів.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру дев’яти учасникам наркоугруповання.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

За даними слідства, організатор – діючий адвокат залучив до протиправної діяльності вісьмох співучасників.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

Вони виготовляли метамфетамін у двох нарколабораторіях. Їхня потужність дозволяла виготовляти до 8 кг психотропу щомісячно. Інгредієнти завозили з-за кордону.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

Продаж «продукції» здійснювали через Telegram. Збували у роздріб, оптовими партіями шляхом «закладок» та поштою по всій Україні.
Щомісячно незаконна діяльність приносила понад 10 млн грн прибутку.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

Правоохоронці затримали наркоділків.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

Проведено понад 45 обшуків. Вилучено 200 кг метамфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад 1 кг канабісу, спецобладнання, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, чорнові записи, зброю, авто, банківські карти та майже 4 млн грн готівки у різних валютах.
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману
У двох нарколабораторіях на Дніпропетровщині вилучили 4 центнери дурману

Наразі шістьом підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.

Заходи з викриття спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області та співробітниками УСР області ДСР Нацполіції України.

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Теги: наркотики, Україна
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