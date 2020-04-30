Сьогодні у другій половині дня з Заходу України розпочнуть відновлювати мобільний інтернет, – Комаров





Про це в ефірі телемарафону повідомив президент компанії Олександр Комаров, пише



“Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра, місто Київ”, – повідомив Комаров.



Водночас фахівцям компанії поки не вдалося відновити послугу мобільного інтернету, яку планували почати відновлювати цієї ночі. Олександр Комаров сподівається, що сьогодні у другій половині дня фахівці почнуть відновлення цієї послуги з західної України "регіон за регіоном".



Хакерська атака на "Київстар"



Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.



Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.



СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".



Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.



Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.



Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.



13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.



Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.



Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.



Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київстар майже на 99% відновив послуги голосового зв'язку.Про це в ефірі телемарафону повідомив президент компанії, пише LB.ua “Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому. Це приблизно 1 млн домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми прямо зараз закінчуємо останню географію – це правий берег Дніпра, місто Київ”, – повідомив Комаров.Водночас фахівцям компанії поки не вдалося відновити послугу мобільного інтернету, яку планували почати відновлювати цієї ночі. Олександр Комаров сподівається, що сьогодні у другій половині дня фахівці почнуть відновлення цієї послуги з західної України "регіон за регіоном".Вранці 12 грудня. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби. Пізніше відповідальність за атаку взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек".Оператори Vodafone і lifecell попередили абонентів про деякі труднощі через велике навантаження на їхні канали.Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що на відновлення роботи оператора “Київстар” може знадобитись тиждень. Хакери не лише "вбили" головний пункт управління всією мережею оператора, а й позносили конфігурації на транзитних базових станціях.Ввечері 12 грудня компанія повідомила, що спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку. Остаточно завершити роботи хочуть протягом 13 грудня.13 грудня Служба безпеки повідомила, що допомагає “Київстару” відновити роботу мережі. За попередніми розрахунками, вже сьогодні планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.Водночас МВС попередило про шахрайську схему з фейковими ботами "Київстар": шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.Ввечері 13 грудня абоненти "Київстару" почали повідомляти про відновлення голосового зв'язку. Оператор повідомив, що сподівається відновити інші послуги протягом доби.Пізніше в компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

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