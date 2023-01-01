Перший у світі «підводний крейсер»: росіяни призначили командира на потоплену «Москву»
Сьогодні, 13:36
На росії призначили нового командира знищеного Україною ракетного крейсера «москва».
Про це у телеграмі повідомляє ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони рф Сєрґєя Шойґу №1012 з грифом «для службового користування».
Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «москва» з’явився новий командир ― Саватєєв Андрєй Іґорєвіч.
«Вакантну» посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.
Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «москва» у квітні 2022 року.
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Про це у телеграмі повідомляє ГУР.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони рф Сєрґєя Шойґу №1012 з грифом «для службового користування».
Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «москва» з’явився новий командир ― Саватєєв Андрєй Іґорєвіч.
«Вакантну» посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.
Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «москва» у квітні 2022 року.
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