Перший у світі «підводний крейсер»: росіяни призначили командира на потоплену «Москву»

знищеного Україною ракетного крейсера «москва».



Про це у телеграмі повідомляє ГУР.



Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони рф Сєрґєя Шойґу №1012 з грифом «для службового користування».



Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «москва» з’явився новий командир ― Саватєєв Андрєй Іґорєвіч.



«Вакантну» посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.



Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «москва» у квітні 2022 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На росії призначили нового командира«москва».Про це у телеграмі повідомляє ГУР.Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони рф№1012 з грифом «для службового користування».Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера «москва» з’явився новий командир ―«Вакантну» посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.Нагадаємо, Сили безпеки і оборони України знищили крейсер «москва» у квітні 2022 року.

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