Путін заявив, що на війну проти України до кінця року набере півмільйона росіян





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Путін розповів, що в результаті широкомасштабної кампанії було набрано майже півмільйона "добровольців" і наразі контракт із Міноборони рф підписали 486 тисяч осіб.



"Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб. Чудово воюють хлопці. Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів.



До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється", - цитують росЗМІ Путіна.



Також на питання, чи буде друга хвиля мобілізації у рф, диктатор відповів, що необхідності в цьому "немає".



"Ну навіщо нам мобілізація? На сьогодні у цьому жодної потреби немає", - додав Путін.



Нагадаємо, що Міжнародний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський диктатор володимир путін заявив, що до армії рф до кінця року залучать півмільйона особового складу. Наразі контракт із Міноборони рф підписали 486 тисяч осіб. Другої хвилі мобілізації у рф нібито не планується.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.Путін розповів, що в результаті широкомасштабної кампанії було набрано майже півмільйона "добровольців" і наразі контракт із Міноборони рф підписали 486 тисяч осіб."Ми пройшли часткову мобілізацію - ми призвали 300 тисяч осіб. Чудово воюють хлопці. Після цього ми розпочали широку кампанію із залучення людей на укладання контрактів.До кінця року планували набрати 412 тисяч осіб. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч людей, і потік наших чоловіків, які готові захищати батьківщину зі зброєю в руках, не припиняється", - цитують росЗМІ Путіна.Також на питання, чи буде друга хвиля мобілізації у рф, диктатор відповів, що необхідності в цьому "немає"."Ну навіщо нам мобілізація? На сьогодні у цьому жодної потреби немає", - додав Путін.Нагадаємо, що

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