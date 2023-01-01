Скандальному ексчиновнику на Волині світить «небо в клітинку»

Георгій Штефанеса може втрапити за ґрати.



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У четвер, 14 грудня, Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу, якому тепер загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.



У квітні нинішнього року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.



Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.







Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання. Розгляд справи у суді першої інстанції тривав майже 2 роки через постійні пропуски засідань з боку обвинуваченого. Після оголошення вироку, Штефанесу подав апеляцію і вже через 2 місяці справу почали розглядати у Волинському апеляційному суді.



«Вирок суду першої інстанції був у квітні, вже у травні справа була на розгляді у апеляційному суді. Проте засідання переносили двічі, адже Штефанеса не змінив своєї стратегії - затягував справу як міг і не з'являвся до суду. Він надавав довідки про хворобу, а без його присутності розгляд неможливий. Якщо не помиляюся, то закінчення терміну позовної давності по цій справі минає у січні 2024 року. Вірогідно, це і була їхня стратегія, дотягнути до цього часу», - розповіла журналістка Людмила Яворська.



Незважаючи на намагання Штефанеси затягнути розгляд справи, 14 грудня апеляційний суд відхилив його скаргу, що повертає в дію вирок суду першої інстанції, а саме позбавлення волі терміном 5 з половиною років відшкодування Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.



«В апеляційній скарзі Штефанесі відмовили, відповідно має вступити в силу вирок суду першої інстанції. Після того, як 19 грудня зачитають повну ухвалу апеляційного суду, її направлять в Луцький міськрайонний суд, а забезпечить виконання вироку Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», - зауважила Людмила Яворська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній посадовець Підгайцівської сільради на Волиніможе втрапити за ґрати.Про це інформує ВСН У четвер, 14 грудня, Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу, якому тепер загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.У квітні нинішнього року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесуу привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання. Розгляд справи у суді першої інстанції тривав майже 2 роки через постійні пропуски засідань з боку обвинуваченого. Після оголошення вироку, Штефанесу подав апеляцію і вже через 2 місяці справу почали розглядати у Волинському апеляційному суді.«Вирок суду першої інстанції був у квітні, вже у травні справа була на розгляді у апеляційному суді. Проте засідання переносили двічі, адже Штефанеса не змінив своєї стратегії - затягував справу як міг і не з'являвся до суду. Він надавав довідки про хворобу, а без його присутності розгляд неможливий. Якщо не помиляюся, то закінчення терміну позовної давності по цій справі минає у січні 2024 року. Вірогідно, це і була їхня стратегія, дотягнути до цього часу», - розповіла журналістка Людмила Яворська.Незважаючи на намагання Штефанеси затягнути розгляд справи, 14 грудня апеляційний суд відхилив його скаргу, що повертає в дію вирок суду першої інстанції, а саме позбавлення волі терміном 5 з половиною років відшкодування Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.«В апеляційній скарзі Штефанесі відмовили, відповідно має вступити в силу вирок суду першої інстанції. Після того, як 19 грудня зачитають повну ухвалу апеляційного суду, її направлять в Луцький міськрайонний суд, а забезпечить виконання вироку Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», - зауважила Людмила Яворська.

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