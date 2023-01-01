Скандальному ексчиновнику на Волині світить «небо в клітинку»
Сьогодні, 12:25
Колишній посадовець Підгайцівської сільради на Волині Георгій Штефанеса може втрапити за ґрати.
Про це інформує ВСН.
У четвер, 14 грудня, Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу, якому тепер загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
У квітні нинішнього року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.
Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання. Розгляд справи у суді першої інстанції тривав майже 2 роки через постійні пропуски засідань з боку обвинуваченого. Після оголошення вироку, Штефанесу подав апеляцію і вже через 2 місяці справу почали розглядати у Волинському апеляційному суді.
«Вирок суду першої інстанції був у квітні, вже у травні справа була на розгляді у апеляційному суді. Проте засідання переносили двічі, адже Штефанеса не змінив своєї стратегії - затягував справу як міг і не з'являвся до суду. Він надавав довідки про хворобу, а без його присутності розгляд неможливий. Якщо не помиляюся, то закінчення терміну позовної давності по цій справі минає у січні 2024 року. Вірогідно, це і була їхня стратегія, дотягнути до цього часу», - розповіла журналістка Людмила Яворська.
Незважаючи на намагання Штефанеси затягнути розгляд справи, 14 грудня апеляційний суд відхилив його скаргу, що повертає в дію вирок суду першої інстанції, а саме позбавлення волі терміном 5 з половиною років відшкодування Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
«В апеляційній скарзі Штефанесі відмовили, відповідно має вступити в силу вирок суду першої інстанції. Після того, як 19 грудня зачитають повну ухвалу апеляційного суду, її направлять в Луцький міськрайонний суд, а забезпечить виконання вироку Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», - зауважила Людмила Яворська.
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Про це інформує ВСН.
У четвер, 14 грудня, Волинський апеляційний суд відхилив скаргу експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу, якому тепер загрожує попередньо призначене покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
У квітні нинішнього року експосадовця Підгайцівської сільської ради Георгія Штефанесу суд визнав винним у привласненні бюджетних коштів та нападі на журналістку, призначивши покарання - позбавлення волі терміном 5 з половиною років. Також Штефанесу зобов’язали повернути Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
Нагадаємо, у січні 2021 року в приймальні голови Підгайцівської сільської ради Георгій Штефанеса накинувся на журналістку Людмилу Яворську. На той час він працював проєктним менеджером сільради, зокрема, керував ремонтами доріг в громаді.
Георгій Штефанеса своєї вини не визнав і відмовився давати показання. Розгляд справи у суді першої інстанції тривав майже 2 роки через постійні пропуски засідань з боку обвинуваченого. Після оголошення вироку, Штефанесу подав апеляцію і вже через 2 місяці справу почали розглядати у Волинському апеляційному суді.
«Вирок суду першої інстанції був у квітні, вже у травні справа була на розгляді у апеляційному суді. Проте засідання переносили двічі, адже Штефанеса не змінив своєї стратегії - затягував справу як міг і не з'являвся до суду. Він надавав довідки про хворобу, а без його присутності розгляд неможливий. Якщо не помиляюся, то закінчення терміну позовної давності по цій справі минає у січні 2024 року. Вірогідно, це і була їхня стратегія, дотягнути до цього часу», - розповіла журналістка Людмила Яворська.
Незважаючи на намагання Штефанеси затягнути розгляд справи, 14 грудня апеляційний суд відхилив його скаргу, що повертає в дію вирок суду першої інстанції, а саме позбавлення волі терміном 5 з половиною років відшкодування Підгайцівській сільській раді понад пів мільйона гривень збитків.
«В апеляційній скарзі Штефанесі відмовили, відповідно має вступити в силу вирок суду першої інстанції. Після того, як 19 грудня зачитають повну ухвалу апеляційного суду, її направлять в Луцький міськрайонний суд, а забезпечить виконання вироку Управління державної пенітенціарної служби України у Волинській області», - зауважила Людмила Яворська.
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