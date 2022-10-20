За ухилення від сплати аліментів лучанин втрапив під арешт

За ухилення від сплати аліментів лучанин втрапив під арешт
За ухилення від сплати аліментів на дитину волинянин втрапив під арешт.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя Луцька винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів.

Із 2015 року горе-батько, попри те, що двічі притягувався за це до кримінальної відповідальності і навіть відбував покарання у виді позбавлення волі, не сплатив на утримання дитини ні гривні.

Тепер, згідно з вироком суду, він три місяці перебуватиме під арештом.

Зауважимо, що це не звільняє чоловіка від обов'язку сплатити аліменти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанин, аліменти, арешт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ремонт в мороз: у Володимирській міськраді пояснили, що роблять у сквері Героїв Майдану
У Луцьку в магазинах Vodafone – черги: не вистачає стартових пакетів
Дідух на Різдво: давня традиція поширюється не лише в селах, а й у містах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандальному ексчиновнику на Волині світить «небо в клітинку»
Сьогодні, 12:25
Головний податківець Волині не задекларував ні готівки, ні коштів у банку, - ЗМІ
Сьогодні, 12:11
За ухилення від сплати аліментів лучанин втрапив під арешт
Сьогодні, 12:00
Суд на Волині дав 3 роки тюрми «свідку Єгови» за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 11:42
Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
П`ять місяців арешту: покарали лучанина, який ухилявся від сплати аліментів на дітей П`ять місяців арешту: покарали лучанина, який ухилявся від сплати аліментів на дітей
20 жовтень, 2022, 11:40
Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт
24 червень, 2021, 17:44
Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів Арештували волинянина, який заборгував майже 53 тисячі аліментів
12 квітень, 2022, 16:05
Посадили за ґрати лучанина, який заборгував понад 123 тисячі гривень аліментів Посадили за ґрати лучанина, який заборгував понад 123 тисячі гривень аліментів
12 листопад, 2021, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін заявив, що на війну проти України до кінця року набере півмільйона росіян
Сьогодні, 12:55
 0
Повторна блокада ПП «Ягодин-Дорогуськ»: польським перевізникам відмовили в організації акції протесту
Сьогодні, 12:30
 0
Скандальному ексчиновнику на Волині світить «небо в клітинку»
Сьогодні, 12:25
 0
Головний податківець Волині не задекларував ні готівки, ні коштів у банку, - ЗМІ
Сьогодні, 12:11
 0
За ухилення від сплати аліментів лучанин втрапив під арешт
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8