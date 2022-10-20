За ухилення від сплати аліментів лучанин втрапив під арешт

За ухилення від сплати аліментів на дитину волинянин втрапив під арешт.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 40-річного жителя Луцька винуватим у злісному ухиленні від сплати аліментів.Із 2015 року горе-батько, попри те, що двічі притягувався за це до кримінальної відповідальності і навіть відбував покарання у виді позбавлення волі, не сплатив на утримання дитини ні гривні.Тепер, згідно з вироком суду, він три місяці перебуватиме під арештом.Зауважимо, що це не звільняє чоловіка від обов'язку сплатити аліменти.