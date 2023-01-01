Суд на Волині дав 3 роки тюрми «свідку Єгови» за ухилення від мобілізації

відмову служити в ЗСУ з релігійних причин.



46-річний чоловік назвав себе прихожанином «Свідків Єгови» і пояснив, що релігія забороняє йому брати до рук зброю, повідомляє



Райсуд на Волині призначив три роки тюрми 46-річному чоловікові, який відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання. Обвинувачений назвав себе прихожанином «Свідків Єгови». Відомо, що для чоловіка це вже не перша судимість: у 1995 році йому присудили два роки тюрми за відмову проходити строкову військову службу.



Як йдеться у вироку Іваничівського райсуду, 1 червня чоловікові вручили повістку, у якій зазначалось, що за тиждень він повинен прибути до ТЦК для відправки на військову службу. Однак, він відмовився її приймати, про що працівники військкомату склали відповідний акт. Згодом щодо нього відкрили кримінальне провадження.



У суді чоловік пояснив, що не хоче служити у війську з релігійних причин. «Він та його родина протягом всього свого життя є прихожанами теократичної організації «Свідки Єгови». Він відвідує збори цієї організації. Судячи з канонів, які проповідують постулати віри організації, він не має право брати до рук зброї, а тому він і відмовляється від виконання призову на військову службу по мобілізації», – наводять у вироку пояснення чоловіка.



Також у суді свідчила ще одна учасниця організації. Вона пояснила, що на території України конкретно їхня місцева організація незареєстрована, прихожани збираються «в різних будівлях». Як часто обвинувачений бував на зібраннях, вона пригадати не змогла. Хоча сам чоловік визнав, що після початку повномасштабного вторгнення він їх майже не відвідував.



Суддя Ігор Бахаєв, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначив йому мінімальне покарання за цією статтею – три роки тюрми.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд призначив 3 роки тюрми волинянину заз релігійних причин.46-річний чоловік назвав себе прихожанином «Свідків Єгови» і пояснив, що релігія забороняє йому брати до рук зброю, повідомляє zaxid.net Райсуд на Волині призначив три роки тюрми 46-річному чоловікові, який відмовився служити в ЗСУ через релігійні переконання. Обвинувачений назвав себе прихожанином «Свідків Єгови». Відомо, що для чоловіка це вже не перша судимість: у 1995 році йому присудили два роки тюрми за відмову проходити строкову військову службу.Як йдеться у вироку Іваничівського райсуду, 1 червня чоловікові вручили повістку, у якій зазначалось, що за тиждень він повинен прибути до ТЦК для відправки на військову службу. Однак, він відмовився її приймати, про що працівники військкомату склали відповідний акт. Згодом щодо нього відкрили кримінальне провадження.У суді чоловік пояснив, що не хоче служити у війську з релігійних причин. «Він та його родина протягом всього свого життя є прихожанами теократичної організації «Свідки Єгови». Він відвідує збори цієї організації. Судячи з канонів, які проповідують постулати віри організації, він не має право брати до рук зброї, а тому він і відмовляється від виконання призову на військову службу по мобілізації», – наводять у вироку пояснення чоловіка.Також у суді свідчила ще одна учасниця організації. Вона пояснила, що на території України конкретно їхня місцева організація незареєстрована, прихожани збираються «в різних будівлях». Як часто обвинувачений бував на зібраннях, вона пригадати не змогла. Хоча сам чоловік визнав, що після початку повномасштабного вторгнення він їх майже не відвідував.Суддя, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначив йому мінімальне покарання за цією статтею – три роки тюрми.Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.

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