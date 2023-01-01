На Волині судили першокурсника за ухилення від мобілізації: як його покарали





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, інформує ІА



Як ідеться у матеріалах справи, 5 жовтня студента першого курсу Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» Назара Т. військово-лікарська комісія визнала придатним до проходження військової служби.



Цього ж дня він отримав повістку, але 11 жовтня не з’явився до пункту збору для подальшого проходження військової служби під час мобілізації.



Між прокурором та Назаром Т. була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Уродженець Луцька розповів суду, що отримавши повістку, ухилився від призову, бо на той час ще не мав документів про відстрочку від мобілізації.



Назара Т. оштрафували на 52 тисячі гривень.

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