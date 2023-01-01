Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили

Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили
У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області рф.

Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

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Теги: Росія, Україна, війна
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