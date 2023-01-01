Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії

Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії
У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки ворога постраждали люди.

Про це повідомили в КМДА.

"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі, 11 грудня, росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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