Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії
Сьогодні, 09:13
У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки ворога постраждали люди.
Про це повідомили в КМДА.
"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.
Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 11 грудня, росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет.
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Про це повідомили в КМДА.
"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.
Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі, 11 грудня, росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет.
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