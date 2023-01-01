Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії





Про це повідомили в



"Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці.



Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що цієї ночі, 11 грудня, росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет.

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