Курс валют у Луцьку 11 грудня

Курс валют у Луцьку 11 грудня
11 грудня готівковий курс долара становить 37.32, продають його за 37.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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