Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 09:40
11 грудня готівковий курс долара становить 37.32, продають його за 37.74.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.35.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.35.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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