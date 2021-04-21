У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні

У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку з лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні монітора Asus.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 39-річний лучанин.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, крадіжка, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Сьогодні, 10:45
Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 10:30
У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні
Сьогодні, 10:15
Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон
21 квітень, 2021, 11:51
Працівниця луцької лікарні вкрала телефон у помираючої пацієнтки Працівниця луцької лікарні вкрала телефон у помираючої пацієнтки
25 лютий, 2021, 17:15
У Луцьку 23-річний чоловік викрав електровелосипед та здав його у ломбард У Луцьку 23-річний чоловік викрав електровелосипед та здав його у ломбард
25 жовтень, 11:31
У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО У Луцьку відремонтували один із корпусів лікарні. ФОТО
06 вересень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11:33
 0
Колектор на Карпенка-Карого – на межі обвалу: десятки тисяч лучан можуть залишитися без водопостачання
Сьогодні, 11:15
 0
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:06
 0
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8