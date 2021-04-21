У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні
Сьогодні, 10:15
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку з лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні монітора Asus.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 39-річний лучанин.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні монітора Asus.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 39-річний лучанин.
Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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