У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні монітора Asus.



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 39-річний лучанин.



Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку з лікарні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 10 грудня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з лікарні монітора Asus.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний раніше судимий 39-річний лучанин.Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Зловмисникові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію