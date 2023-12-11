З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви.

Про це пише LB.ua.

«Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте - росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть - це єдина перспектива, яка чекає ворогів України», – додає джерело.

На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

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Теги: Кива, СБУ
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