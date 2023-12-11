З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви

ліквідації зрадника Киви.



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«Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте - росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть - це єдина перспектива, яка чекає ворогів України», – додає джерело.



На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.



Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.



Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З’явилися ексклюзивні фото та відео з місцяПро це пише LB.ua «Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, якій перейшли на сторону ворога. Памʼятайте - росія вас не захистить. Як зазначав раніше Голова СБУ, смерть - це єдина перспектива, яка чекає ворогів України», – додає джерело.На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього – видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички.Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.

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