Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря

Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 13 грудня, у селі Боратин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Наряд поліції рухаючись по вулиці Центральній помітив у кюветі Renault Mégane. Автомобіль врізався в опору з ліхтарем та злетів з дороги.

З’ясувалося, що за кермом транспортного засобу перебував 48-річний житель Горохівського району. Поліцейські помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити освідування керманич навідріз відмовився.

Згодом, під час оформлення адміністративних матеріалів, правопорушник, аби уникнути відповідальності, дав поліцейським хабара – 2500 гривень, які поклав у підлокітник службового авто.

На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям задокументували, гроші вилучили.

Поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також за фактом надання неправомірної вигоди поліцейським слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі.
Врізався у стовп та злетів з дороги: на Волині п'яний водій пропонував поліцейським 2500 грн хабаря

Слідство триває.

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Теги: ДТП, Волинь, автомобіль, поліція
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