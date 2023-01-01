Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції
Сьогодні, 17:17
Із Ковеля передали чималу партію портативних зарядних станцій для воїнів 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Закупили 14 станцій у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.
На фронті ці речі замінюють розетку, дають можливість мати електроенергію на позиціях, у бліндажах, скрізь, де стоїть лінія оборони. Завдяки зарядним станціям воїни можуть залишатися на зв’язку з побратимами і рідними.
«З дня на день очікуємо отримання великої партії FPV-дронів та купуємо для потреб наших воїнів спеціалізований автомобіль», - додав Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Закупили 14 станцій у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.
На фронті ці речі замінюють розетку, дають можливість мати електроенергію на позиціях, у бліндажах, скрізь, де стоїть лінія оборони. Завдяки зарядним станціям воїни можуть залишатися на зв’язку з побратимами і рідними.
«З дня на день очікуємо отримання великої партії FPV-дронів та купуємо для потреб наших воїнів спеціалізований автомобіль», - додав Чайка.
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