Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції

Із Ковеля передали чималу партію портативних зарядних станцій для воїнів 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.Про це у телеграмі повідомив мер КовеляЗакупили 14 станцій у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.На фронті ці речі замінюють розетку, дають можливість мати електроенергію на позиціях, у бліндажах, скрізь, де стоїть лінія оборони. Завдяки зарядним станціям воїни можуть залишатися на зв’язку з побратимами і рідними.«З дня на день очікуємо отримання великоїта купуємо для потреб наших воїнів спеціалізований автомобіль», - додав Чайка.