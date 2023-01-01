Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції

Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції
Із Ковеля передали чималу партію портативних зарядних станцій для воїнів 100-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Закупили 14 станцій у межах тендеру за понад пів мільйона гривень, перед тим отримавши на це офіційний запит від командира частини.

На фронті ці речі замінюють розетку, дають можливість мати електроенергію на позиціях, у бліндажах, скрізь, де стоїть лінія оборони. Завдяки зарядним станціям воїни можуть залишатися на зв’язку з побратимами і рідними.

«З дня на день очікуємо отримання великої партії FPV-дронів та купуємо для потреб наших воїнів спеціалізований автомобіль», - додав Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Квартира-смітник у Луцьку навіть після смерті її господині завдає клопотів сусідам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині обірвалося життя Героя Василя Яджина з Волині
Сьогодні, 17:49
Лідери ЄС виділять Україні €50 мільярдів: вето Орбана – не завада
Сьогодні, 17:33
Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції
Сьогодні, 17:17
СБУ почала розслідування підриву депутатом гранат у сільраді за статтею про теракт
Сьогодні, 17:08
Польські перевізники виграли суд щодо блокади «Ягодина»
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Волинські медики передали допомоги для ЗСУ на пів мільйона Волинські медики передали допомоги для ЗСУ на пів мільйона
14 грудень, 18:04
Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони Працівники луцької мерії придбали для ЗСУ авто і дрони
11 грудень, 15:49
В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ В Європі продадуть шедеври «волинського Фаберже». Гроші – на ЗСУ
08 грудень, 18:33
Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів Волинські господині напекли смаколиків для поранених воїнів
05 грудень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині обірвалося життя Героя Василя Яджина з Волині
Сьогодні, 17:49
 0
Лідери ЄС виділять Україні €50 мільярдів: вето Орбана – не завада
Сьогодні, 17:33
 0
Ковельська громада передала волинській теробороні зарядні станції
Сьогодні, 17:17
 0
СБУ почала розслідування підриву депутатом гранат у сільраді за статтею про теракт
Сьогодні, 17:08
 0
Польські перевізники виграли суд щодо блокади «Ягодина»
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8