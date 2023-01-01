Обірвалося життя волинського поліцейського Василя Стадніка
Сьогодні, 16:21
Передчасно пішов із життя поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 (Іваничі) Володимирського районного відділу поліції старший сержант поліції Василь Стаднік.
Про це у фейсбуці повідомляє Володимирський райвідділ поліції.
Понад два тижні медики боролись за його життя, однак сьогодні, 15 грудня, у 40-річному віці Василь Стаднік помер внаслідок отриманих під час ДТП травм. Аварія трапилась поза несенням служби.
Василь Стаднік розпочав службу у 2004 році. Його поважали як професіонала та порядну людину. Сім’я втратила люблячого чоловіка та батька.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Василя. Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять…» - повідомили у поліції.
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Про це у фейсбуці повідомляє Володимирський райвідділ поліції.
Понад два тижні медики боролись за його життя, однак сьогодні, 15 грудня, у 40-річному віці Василь Стаднік помер внаслідок отриманих під час ДТП травм. Аварія трапилась поза несенням служби.
Василь Стаднік розпочав службу у 2004 році. Його поважали як професіонала та порядну людину. Сім’я втратила люблячого чоловіка та батька.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Василя. Сумуємо разом з вами. Світла пам’ять…» - повідомили у поліції.
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