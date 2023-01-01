Із лінії фронту поліція під обстрілами евакуювала чоловіка з інсультом

спецгрупа поліції «Білі янголи» евакуювала чоловіка, який потребував невідкладної медичної допомоги.



Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.



У мешканця Зарічного стався інсульт, стан його був вкрай важкий. На допомогу прибув поліцейський спецекіпаж.



Правоохоронці під обстрілами вивезли чоловіка та передали працівникам швидкої допомоги.



Наразі постраждалий отримує необхідне лікування. Медпрацівники зазначили, що завдяки своєчасній евакуації життя чоловіка було врятовано.





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