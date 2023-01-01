Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів

Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів
Сьогодні, 1 грудня, виповнюється рік, відколи «Білі Янголи» почали допомагати людям у зоні бойових дій. Екіпажі поліцейських-рятувальників працюють поблизу лінії фронту, в містах і селах, які ворог вже майже повністю знищив.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Зараз у складі груп 18 добровольців: працівників різних підрозділів від кримінальної поліції до ювенальної превенції. За цей час групи евакуювали більш як 6 тисяч людей, з них понад 600 – діти.

Правоохоронці евакуювали все цивільне населення Мар’їнки, а також всіх жителів з частини Очеретинської громади поблизу Авдіївки. Екіпажі забезпечували всі чотири етапи обов’язкової евакуації дітей.
Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів

Поліцейські транспортували до лікарень майже 300 осіб та доставили у прифронтові населені пункти понад 500 тонн гуманітарної допомоги.

Всі «Білі Янголи» - сертифіковані парамедики. Їхні автомобілі оснащені всім необхідним для допомоги людям в надзвичайних ситуаціях і пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Наряди укомплектовано дитячими бронежилетами.
Виповнився рік, як «Білі янголи» рятують людей з-під обстрілів

Близько 10 обстрілів для наших Героїв закінчилися пораненнями та контузіями. Але вони все одно щодня йдуть прямо в пекло заради порятунку життя – як людей, так і тварин.

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Теги: поліція, війна, наближають перемогу
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