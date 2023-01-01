Волинські воїни знищили два ворожі танки: ефектне відео

Волинські воїни знищили два ворожі танки: ефектне відео
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці Волинськї тероборони знищили два ворожі танки.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та бригада Територіальної оборони ЗСУ.

Відразу два ворожих танки на сході України вразили бійці підрозділу ударних безпілотників Волинської бригади тероборони «VORON 100».

Військова частина опублікувала відео знищення танків.



«На підході нові й нові порції «бавовни» – допоки брудний чобіт останнього окупанта назавжди не забереться геть зі святої української землі!» - додали військові.

Командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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